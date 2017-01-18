الحكومة: 1.9 مليار دولار “استثمارات مباشرة” فى الربع الأول من 2017

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة استعرضت اليوم، الأربعاء، خطة الإصلاح الاقتصادى ومعدل النمو الاقتصادى فى الربع الأول من 2016/2017 شهدت ظاهرتين إيجابيتين، ومنهم زيادة المساهمة الإيجابية للاستثمار، نصيب الاستثمار من النمو 1% العام الماضى مقارنة بـ1.8٪ الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح وزير التخطيط فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات والتشييد والبناء كان لهم النصيب الأعلى من النمو، مقارنة بـ37٪ بالسالب فى قطاع السياحة، موضحان أن حجم الاستثمارات بلغ 102 مليار جنيه فى الربع الأول من العام 2016/2017 مقارنة بـ80 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار أشرف العربى إلى أن هناك خفض واضح فى الواردات بنسبة تراوحت بين 14.7 مليار دولار لـ13.9 مليار دولار وزادت الصادات السلعية لـ5.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، وبلغت الواردات 13 مليار دولار، أى أن هناك خفض فى الواردات وزيادة فى الصادرات، وأن صافى الاستثمارات المباشرة بلغ 1.9 مليار دولار.