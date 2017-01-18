مرتضى منصور: شيكابالا يتمارض ولن أطيح بمحمد حلمى من أجله

كتب أحمد توفيق

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما عنيفا تجاه محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض بسبب تغيبه عن التدريبات الجماعية لمدة 17 يوما بداعى تعرضه لنزله برد .

قال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية إن شيكابالا لا يريد مساعدة نفسه وكلما يتألق مع الفريق ويستعيد مستواه يبدأ التمارض واللاعب لا يعانى من نزلة برد أو حمى شوكية، وهو ممتنع عن الحضور للنادى ولا توجد نزلة برد تستمر لمدة 17 يوما كما يدعى .

أضاف مرتضى منصور أن شيكابالا إذا لم يرد الالتزام وأراد إحضار عرض للرحيل أهلا وسهلا وإذا أراد اعتزال كرة القدم نهائيا سيوافق النادى وسيتم إقامة مباراة اعتزال له كما يريد، وإذا أراد الاستمرار داخل الملعب فلا توجد مشكلة فى ذلك أيضا .

كما أكد مرتضى منصور أن الزمالك لا يقف على أى لاعب مهما كان اسمه أو رئيس نادي، موضحاً أن شيكابالا إذا كان حزينا لتواجد محمد حلمى مديرا فنيا للزمالك فإنه يستحيل أن يغير مديرا فنيا بسبب لاعب مهما حدث .