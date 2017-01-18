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بالصور.. المنتخب العسكرى ينهى استعداداته لمواجهة كندا بمونديال عمان

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بالصور.. المنتخب العسكرى ينهى استعداداته لمواجهة كندا بمونديال عمان بالصور.. المنتخب العسكرى ينهى استعداداته لمواجهة كندا بمونديال عمان

>كتبت لبنى عبد الله

أنهى العسكرى، بقيادة محمد عمر، استعداداته لمواجهة نظيره الكندى ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم العسكرية المقامة حالياً بعمان.

أدى المنتخب العسكرى مرانه على ملعب بوشر الفرعى، الذى شهد تركيز من المدير الفنى ومعاونيه على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون بالمباراة الأولى أمام منتخب بولندا.

ومن المنتظر أن يلتقى المنتخب العسكرى بنظيره الكندى فى تمام الثالثة عصر غد الخميس على ملعب الشرطة فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمنافسات كأس العالم العسكري .

يذكر أن المنتخب العسكرى تعادل فى الجولة الأولى أمام بولندا بهدف لكل فريق، فيما خسر منتخب كندا من نظيره السورى بثلاثة أهداف دون رد.

 

 

 

 


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