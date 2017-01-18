لجنه الوزير تستجوب مجلس الأوليمبى

محمد الجزار

بدأت اللجنة التى أرسلها خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إلى النادى الأوليمبى لبحث الشكاوى المقدمة من طارق السيد رئيس النادى يطالب فيها بحل المجلس الممتد بقرار الوزير لوجود عدد كبير من المشاكل والأزمات.

كان رئيس نادي الأوليمبى قد تواجد فى الوزارة والتقى بخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وتقدم بشكوى رسمية ضد المجلس الذى يترأسه والذى تم التمديد له بقرار وزارى، مؤكدا أن الأزمات تفاقمت فى النادى ووصلت لحد التراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدى بين أعضاء المجلس وتبادل الاتهامات بوجود إهدار مال عام.

ستقوم اللجنة باعداد تقرير من خلال التفتيش عن المخالفات التى ذكرها رئيس النادى وإرسالها الى مكتب الوزير لمناقشته واتخاذ الاجراءات اللازمة سواء بوجود مخالفات بالفعل او براءة المجلس.