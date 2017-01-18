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«النقد»: اتفاق قرض مصر يتضمن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية العام المقبل

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«النقد»: اتفاق قرض مصر يتضمن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية العام المقبل «النقد»: اتفاق قرض مصر يتضمن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية العام المقبل

صندوق النقد الدولى

 

كشف تقرير صندوق النقد الدولى، أن هناك العديد من الإصلاحات التى يتعين على تنفيذها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، خلال الفترة المقبلة أبرزها العمل على زيادة تحصيل الضرائب فى مارس المقبل، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على تعاملات البورصة على أن تدخل حيز التنفيذ فى العام المالى المقبل.

وقامت السلطات المصرية، بتعويم العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتعزيز إدارة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، خلال الفترة الماضية فى إطار البرنامج مع الصندوق.

 

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