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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط

(أ.ش.أ)

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 سفن، منها 4 سفن للحاويات، و5 بضائع عامة، وغادر الميناء 4 سفن للحاويات و7 بضائع عام، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء غادره 3 قطارات بحمولة 3779 طن قمح، و100 سيارة بحمولة 4416 طن قمح، كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106 آلاف و123 طنًا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 98 ألفا و864 طن قمح.

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من الميناء شملت 7900 طن ملح و930 طن يوريا.

 

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