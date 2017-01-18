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إصابة مجند بطلق نارى اثناء اقتحام وكر لتجار مخدرات بالدقهلية

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إصابة مجند بطلق نارى اثناء اقتحام وكر لتجار مخدرات بالدقهلية إصابة مجند بطلق نارى اثناء اقتحام وكر لتجار مخدرات بالدقهلية

>كتب محمود عبد الراضى

 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن بالدقهلية استهدفت إحدى بؤر تجار  المواد المخدرة بقرية كوم النور بميت غمر، وضبطت اثنين من العناصر الإجرامية فيما لقي ثالث مصرعه اثناء عملية الدهم التى وقعت فيها اشتباكات.

 

وأصيب خلال الحملة مجند بطلق نارى، وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة.

وتحفظت أجهزة الأمن على "بندقية آلية ، و 3 طبنجات إحداها مُبلغ بسرقتها من أحد المواقع الشرطية بالشرقية، و 78 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و 14 فارغ لطلقات نارية، و116 كليو جرام من نبات البانجو المخدر، و 22 طربة من مخدر الحشيش، و20 جرام من مخدر الهيروين، و1219 قرص مخدر، ومبلغ مالى، و 7 هواتف محمولة، و3 دراجات نارية  بدون لوحات معدنية.

 


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