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إحباط تسلل 25 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 25 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 25 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 25 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 25 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 2 من أسيوط و1 من كفر الشيخ و6 من البحيرة و2 من الغربية و3 من المنيا و11 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل الحدود بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا، وعرضهم على النيابة المختصة.

 


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