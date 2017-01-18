حبس 3 متهمين ضبطوا داخل وكر لتعاطى المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

قنا – هند المغربى

قررت نيابة مركز قنا برئاسة المستشار محمود نصار، وكيل النائب العام وإشراف المستشار أبوالفتوح بدرى، مدير النيابة، حبس 3 متهمين بتعاطى المخدرات داخل وكر تم ضبطه بمنطقة الشئون بمدينة قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى لهم التجديد فى الموعد القانونى وأمرت بضبط وإحضار مالكه.

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة المقدم مروان العيسوى واللواء سعيد رمضان مساعد مدير الإدارة للوجة القبلى وإشراف اللواء أحمد عمر مدير الإدارة لمكافحة المخدرات عن قيام "خالد ع م" 31 سنة عاطل بإدارة منزله وكر لتعاطى المخدرات وجذب عدد من الشباب للتعاطى بداخلة وبتقنين الإجراءات تم تشكيل قوة أمنية ضمت المقدم محمد الضبع وكيل المنطقة والنقيب إسلام عبد الرءوف والتى تمكنت من مداهمة الوكر والقبض على "حمادة ذ ح" و"علاء ع م" و"محمود ع أ" من مدينة قنا وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار نيابة قسم قنا فيما انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمود نصار وكيل النائب العام، وتم معاينة المكان وإحراز جميع المواد المخدرة فيه والتحظ على المتهمين الذى صدر قرار بحبسهم على ذمة التحقيقات وكلفت الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المتهم الرئيسى صاحب المنزل.