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ضبط 60 طن أرز مغشوش قبل بيعها خلال حملة تموينية بالبحيرة

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ضبط 60 طن أرز مغشوش قبل بيعها خلال حملة تموينية بالبحيرة ضبط 60 طن أرز مغشوش قبل بيعها خلال حملة تموينية بالبحيرة

>البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة حملات مكثفة لمراقبة السلع الغذائية ومواجهة محتكرى السلع التموينية.

وأسفرت تلك الحملات التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث بالبحيرة والمقدم ضياء فهمى وكيل مباحث التموين عن ضبط م.م.ا  وم.ا مالكي شركة لتعبئة المواد الغذائية  بمنطقة أبو الريش بدمنهور وذلك لتعبئة أرز محلى مضاف إليه أرز مستورد صينى المنشأ وبيعه فى الأسواق على أنه أرز محلى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط 26 طنًا و400 كيلو أرز معد للطرح بالأسواق و5 أطنان أرز محلى بخزانات التعبئة، كما تم ضبط 25 أرز و800 كيلو صينى المنشأ وعدد 3 أطنان أرز محلى، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة. 

 


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مصر 365

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