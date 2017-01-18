ضبط 26 بندقية خرطوش داخل مسكن هارب مطروح

كتب: محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمطروح فى ضبط 26 بندقية خرطوش داخل مسكن هارب من السجون.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الضبعة تردد عبد السلام.إ. ع 42 عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة (هارب من سجن وادى النطرون خلال يناير 2011، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات) على محل سكنه وأنه يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى تم استهداف مسكن الهارب، وتبين عدم تواجده، وعثر بحجرة خلف المنزل على (26 بندقية خرطوش عيار 12مم) وبتكثيف التحريات تبين أن السلاح خاص بالمتهم المذكور ومتهم آخر هارب، جارٍ العمل على ضبطه.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.