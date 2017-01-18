تنشيط هرمون الغدة النخامية يحسن الحالة المزاجية والتمثيل الغذائى

أ.ش.أ

كشفت طبيبة الأعصاب الفرنسية "صوفى بنسا" عن أحدث أبحاثها التى تساعد على علاج مشكلات الجهاز العصبى، وتأثير هذه المشكلات على الصحة العامة وعملية التمثيل الغذائى ودورة النوم والاستيقاظ والحالة المزاجية للشخص، وكشف البحث عن دور هرمون الغدة النخامية فى عمل الجهاز العصبى.

ودار البحث حول الدور الذى تلعبه الهرمونات فى الجسم والاضطرابات التى قد تطرأ عليها والمؤثرة سلبا فى أداء أجهزة الجسم المرتكزة فى عملها على الهرمونات المفرزة من الغدد الصماء والنخامية، مثل هرمون "السيروتونين" المعنى بإرسال إشارات من الخلايا العصبية بعضها إلى بعض، لتساهم بدورها فى تنظيم آلية العملية الغذائية فى الجسم، ودورة النوم والاستيقاظ والحالة المزاجية للشخص وإحساسه بالضيق والضجر.

وتنصح طبيبة الأعصاب الفرنسية بضرورة تنشيط هذا الهرمون عن طريق تناول كميات وفيرة من لحوم الأسماك، البيض، الجبن، الموز، اللوز والتعرض للضوء أثناء النهار خاصة فى فصل الشتاء والحرص على التهوية الجيدة لحجرة النوم، إلى جانب الاستفادة من ممارسة الرياضة فى الهواء.