أستاذ قلب: القسطرة التداخلية لعلاج انسداد الشرايين بدلا من عمليات القلب

كتبت أمل علام

قال الدكتور خالد شكرى أستاذ القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية إنه تم إجراء عمليتين بواسطة الفريق الطبى بمستشفى كوبرى القبة العسكرى، وهما يعانيان من انسداد مزمن منذ سنوات بالشرايين التاجية، موضحا أن هذه الحالات كانت تتم من قبل بعمليات القلب المفتوح بواسطة الجراحين، أما الآن فتتم من خلال القسطرة التداخلية، موضحا أن الشرايين المسدودة المزمنة تحتاج إلى مستلزمات متقدمة، وخبرة فى هذا التخصص الدقيق.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لأقسام القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية المنعقد فى الفترة من 18 إلى 19 يناير الجارى، والذى ناقش علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية باستخدام القسطرة التداخلية، موضحا أنه تم خلال المؤتمر عرض 12 عملية قسطرة تداخليه لعلاج حالات شديدة الصعوبة على الهواء مباشرة، بواسطة عدد من الخبراء العالميين المتميزين، بالإضافة إلى أطباء القلب العسكريين، بحضور ما يقرب من 1000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية والمؤسسات العلاجية.

وأضاف خالد شكرى خلال كلمته فى المؤتمر أن نسبة نجاح علاج هذه الحالات فى مستشفى كوبرى القبة العسكرى، عالية نتيجة وجود جميع المستلزمات والأجهزة المتقدمة التى تساعد على نجاحها، بالإضافة إلى الخبرات التى تم اكتسابها من الخبراء الأجانب الذين يترددون على المستشفى منذ سنوات لعلاج المرضى.

وأضاف أن القسطرة العلاجية نسبة مساهمتها فى علاج كثير من أمراض القلب يتزايد سنة تلو الأخرى نتيجة التقدم التكنولوجى فى هذا المجال، وعدم بقاء المريض أو إقامة فترة طويلة بالمستشفى وعدم احتياج المريض لفترة نقاهة كبيرة.

يذكر أن القسطرة التداخلية تستخدم فى علاج حالات الانسداد والجلطات القلبية.