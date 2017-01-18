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"الرقابة الإدارية" تضبط صاحب مضرب أرز احتكر وآخر 450 طن فى دمياط

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"الرقابة الإدارية" تضبط صاحب مضرب أرز احتكر وآخر 450 طن فى دمياط "الرقابة الإدارية" تضبط صاحب مضرب أرز احتكر وآخر 450 طن فى دمياط

>دمياط - عبده عبدالبارى

تمكنت حملة موسعة من هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، ومباحث ومديرية التموين بدمياط، ظهر اليوم الأربعاء، من القبض على صاحب مضرب أرز وعامل بأحد المضارب والتحفظ على 450 طن أرز بمدينة الروضة بمحافظة دمياط.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الرقابة الادارية بلاغا بقيام مضارب الأرز بمدينة الروضة بتخزين كميات كبيرة وحجبها عن البيع للجمهور بغرض رفع أسعاره.

 

وعلى الفور، تم شن حملة برئاسة العقيد محمد حلبى عضو هيئة الرقابة الادارية بدمياط، ورئيس  مباحث التموين ومفتشى مديرية التموين، وتم ضبط 300 طن أرز داخل مضرب "على عبد الحق" منهم 230 طن أرزشعير و70 طن أبيض، تم القبض على صاحب المضرب وجارى تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

 

كما تمكنت الحملة من مداهمة مضرب أرز مملوك لـ"حمدى فودة" وتم ضبط 150 طن أرز منهم 130 طن أرزشعير و20 طن أرزأبيض، وتم إلقاء القبض على أحد عمال المضرب وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة.

 

 

 


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