منتخب الفراعنة لليد يهزم الأرجنتين 26/31 ..ويتأهل لدور الـ 16 فى المونديال

فاز منتخب فراعنة كرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى مروان رجب، على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 31 / 26 فى رابع مواجهاته بالمونديال الذى تستضيفه فرنسا حالياًَ ويستمر حتى 29 يناير الجارى، ليتأهل إلى دور الـ16 مباشرة منتظرًا تحديد المراكز.

وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 13 / 10 لصالح مصر فى مباراة قوية، شهدت ندية كبيرة بين كلا المنتخبين، فى تألق واضح لكل من الحارس كريم هنداوى واللاعبين يحيى الدرع وإسلام حسن وكريم أيمن ومحمد ممدوح هاشم، ويتبقى للفراعنة لقاء وحيد أمام السويد فى ختام مباريات المجموعة الرابعة يوم الجمعة المقبل.

وتضم قائمة الفراعنة فى المونديال 16 لاعبًا هم كل من: كريم هنداوى وهادى رفعت وكريم أيمن وأحمد خيرى ويحيى الدرع وعبد الرحمن على وإسلام حسن ومحمد هشام بسيونى “مودى” وأحمد الأحمر وممدوح طه وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح “حماصة” ويحيى خالد ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند.