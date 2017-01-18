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هاني أبو ريدة عن إصابة«الشناوي»: لوائح بطولة إفريقيا تمنع الاستبدال

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هاني أبو ريدة عن إصابة«الشناوي»: لوائح بطولة إفريقيا تمنع الاستبدال هاني أبو ريدة عن إصابة«الشناوي»: لوائح بطولة إفريقيا تمنع الاستبدال

هاني ابو ريدة

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لائحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، لا تسمح بإجراء أي تعديلات على قوائم المنتخبات، بعد انطلاق البطولة.

وأوضح أبو ريدة، في تصريحاته للبعثة الإعلامية المرافقة لمنتخب في الجابون، أن منتخب مصر لن يقدم طلبًا إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”،  من أجل استبدال الحارس المرمى المصاب أحمد الشناوي بحارس آخر.

وأشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة 72 للائحة البطولة، لا تسمح باستبدال اللاعبين أثناء المسابقة.

وأثبتت الأشعة التي أجراها أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الأربعاء، إصابته بمزق في العضلة الخلفية، تعرض له في مباراة الفراعنة أمس الثلاثاء أمام مالي، والتي إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتأكد غيابه عن باقي مباريات مصر في البطولة.

وأشار أبو ريدة إلى أنه تم تغيير لائحة بطولة الأمم الإفريقية، في النسخ الماضية، والتي غاب عنها منتخب مصر، أعوام 2012 و2013 و2015, مؤكدًا أن سيكمل المسابقة القارية بالقائمة الحالية، دون إجراء أي تغيير.

يذكر أن، الحارس الثالث لمنتخب مصر شريف إكرامي، يعاني من إصابة أيضًا بشد في العضلة الخلفية، غاب على إثرها عن مباراة مصر ومالي أمس، وهو ما يضع الجهاز الفني للمنتخب في موقف حرج مع جاهزية حارس واحد فقط عصام الحضري للمشاركة في المباريات.

 

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أونا

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