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مسئول عسكرى عراقى: مقتل 3300 داعشى منذ انطلاق معركة تحرير الموصل

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مسئول عسكرى عراقى: مقتل 3300 داعشى منذ انطلاق معركة تحرير الموصل مسئول عسكرى عراقى: مقتل 3300 داعشى منذ انطلاق معركة تحرير الموصل

>كتب - أحمد جمعة

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق الفريق أول ركن طالب شغاتى، الأربعاء، مقتل 3300 عنصر من تنظيم داعش الإرهابى منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل فى أكتوبر الماضى.

وقال المسئول العسكرى العراقى فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن عدد قتلى عناصر داعش فى الموصل وصل حتى إلى أكثر من 3300 قتيل، مضيفا أن "تحرير الموصل يتم بشكل نظيف"، مبينا أن المقاتلين يعملون بقدرات عالية ويستهدفون الإرهابيين فقط.

وكان المسئول العسكرى العراقى أعلن فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن فرض السيطرة على الساحل الأيسر لمدينة الموصل، فيما كشف عن استخدام داعش 300 سيارة مفخخة خلال المعركة.


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