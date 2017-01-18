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المندوبون الدائمون باجتماع الجامعة العربية يناقشون تطوير العمل العربى المشترك

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المندوبون الدائمون باجتماع الجامعة العربية يناقشون تطوير العمل العربى المشترك المندوبون الدائمون باجتماع الجامعة العربية يناقشون تطوير العمل العربى المشترك

>كتب مصطفى عنبر

عقدت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة، برئاسة السفير ودادى ولد سيدى هيبة سفير موريتانيا بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، باعتبار أن بلاده رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

 

وقال ودادى ولد سيدى هيبة فى تصريح له فى ختام الاجتماع، إن الاجتماع ناقش كل ما يتعلق بمنظومة الإصلاح والتطوير للجامعة فى ضوء التقارير المرفوعة من فرق العمل الأربعة المنبثقة عن اللجنة.

 

وأضاف أنه كلف رؤساء فرق العمل بعقد اجتماعات أخرى لهم حتى يستكمل كل فريق مهمته، تمهيدا لعرض نتائج الفرق على الاجتماع الأخير للجنة مفتوحة العضوية قبيل انعقاد الدورة 147 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى تمهيدا لعرض نتائج ما تم التوصل إليه من تقدم محرز فى عملية التطوير على القمة العربية المقبلة، التى تستضيفها المملكة الأردنية فى 29 مارس المقبل.


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