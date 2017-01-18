«برلمانى» يطالب بسحب الثقة من الحكومة لعدم حلها مشاكل المواطنين

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتقديم استقالتها طالما لا تستطيع حل مشاكل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، أو يقوم مجلس النواب بسحب الثقة منها، ليعقب عليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلاً: “ربما تنسحب هى فى هدوء من غير سحب ثقة”.

وقال سالم، “الحكومة زودت أسعار الأدوية، وتم تحريك الدعم على الكهرباء والمياه، وتلاه تحريك الدعم على البترول، ثم صدر قانون القيمة المضافة وتسبب فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وبعد ذلك تم تعويم الجنيه لتتضاعف الأسعار، وتضاعفت مصروفات المواطن بنسبة 300%، بينما تراجع دخل المواطن بسبب تراجع قيمة الجنيه، وما كان يصرفه المواطن قبل التعويم وزيادة الأسعار أصبح الآن لا يكفى 30% من احتياجاته”.

وأضاف سالم، “الحكومة عجزت عن حل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المبرر ومواجهة جشع التجار، فإما تنسحب وتقدم استقالتها ولو مش قادرة على حل مشاكل المواطنين، نعمل كمجلس نواب على سحب الثقة منها”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة، اليوم، لمناقشة بيانات عاجلة من النواب حول مشاكل وقضايا المواطنين.