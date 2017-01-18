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وزيرة التعاون الدولي تغادر إلي سويسرا لترأس الوفد المصرى بمنتدى «دافوس»

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وزيرة التعاون الدولي تغادر إلي سويسرا لترأس الوفد المصرى بمنتدى «دافوس» وزيرة التعاون الدولي تغادر إلي سويسرا لترأس الوفد المصرى بمنتدى «دافوس»

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

غادرت مطار القاهرة الدولي، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، متجهة إلي سويسرا عبر النمسا، لترأس وفد في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، حيث يشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى شخصيات دولية بارزة في مجالات المال والأعمال والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وصرحت نصر” أنها ستعرض خلال المنتدى الخطوات التي اتخذتها مصر في تنفيذ برنامج اقتصادي طموح، كان من أهم ركائزه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وزيادة دخل الأسرة المصرية، مشيرة إلى أنه على المدى المتوسط سيكون هناك إيجابيات نتيجة برنامج الذي يهدف لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاجية وتشجيع الصادرات.

وأوضحت” أنها ستتحدث في جلسة رئيسية، غدًا، حول التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستكون فرصة ممتازة لإلقاء مزيد من الضوء على جهود الحكومة المكثفة، لضمان أعلى مستويات الرخاء للمواطنين المصريين، وضمان مستقبل أفضل للبلد، والتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح الشامل، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد منتدى “دافوس” بمثابة المساحة التي تلتقى فيها النخب وممثلو الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى والقادة السياسيين، بهدف النقاش في التطورات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم.

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