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بالصور.. تشييع جثامين 9 من ضحايا حادث انقلاب سيارة بطوخ فى الدقهلية

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بالصور.. تشييع جثامين 9 من ضحايا حادث انقلاب سيارة بطوخ فى الدقهلية بالصور.. تشييع جثامين 9 من ضحايا حادث انقلاب سيارة بطوخ فى الدقهلية

>الدقهلية ـ محمد حيزة

شيع أهالى قرية طوخ الأقلام، التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، جنازة 9 أشخاص، ضحايا انقلاب ميكروباص، بطريق المنصورة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بترعة البوهية، التابعة لمركز السنبلاوين، أمام عزبة شعبان.

 

وخرجت من المسجد الكبير، جثامين رضا محمد شعبان، 49 سنة، ضابط، وزوجته ميرفت محمد نور الدين متولى 48 سنة، ونجلهما أحمد رضا شعبان 21 سنة، وجمال السيد عطية 30 سنة، أمين شرطة، وأحمد كمال الدين عبد العال، 26 سنة، ومحمد المهدى سعيد المهدى، 24 سنة، وحسام كمال مصطفى، 21 سنة، مجند، وأحمد رضا أحمد محمود 24 سنة، محمد السعيد شلبى 30 سنة.

 

وشيعهم المئات من أبناء القرية، والقرى المجاورة لها، وانتابت الأهالى حالة من الحزن، لفراق أبناء القرية، وسط حضور ضخم من أبناء القرى المجاورة.

 

يذكر أن سيارة ميكروباص، انقلبت صباح اليوم، بترعة البوهية، أمام عزبة شعبان، أثناء توجهها إلى مدينة المنصورة بطريق السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتحمل السيارة لوحات معدنية رقم "9365 د ط ر"، قيادة وائل.ب، ما أدى لوفاة 10 أشخاص، 9 منهم من قرية واحدة، وإصابة اثنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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