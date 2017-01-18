تطبيق نظام الأرقام السرية على كراسات الإجابة بشعبة اللغة لأول مرة بحقوق المنوفية

المنوفية محمود شاكر

صرح الدكتور أبو الخير عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن الإمتحانات داخل الكلية تسير بهدوء وانتظام ولا يوجد أى مشاكل، حيث يحرص وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأعضاء الكنترولات بالتواجد داخل الإمتحانات بصفة منتظمة، كما تم تكليف المعيدين والمدرسين المساعدين بأعمال المراقبة والملاحظة داخل لجان الإمتحانات.

وأضاف أن امتحانات مرحلة الليسانس ستنتهى 26 يناير الحالى وشعبة اللغة 23 يناير وامتحانات برنامج التعليم القانونى المفتوح 30 يناير وامتحانات دبلومات الدراسات العليا 8 فبراير القادم.

كما تابع اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية فى جولته التفقدية لسير الإمتحانات كلية الهندسة الإليكترونية بمنوف يرافقة الدكتور محمد البرديني عميد الكلية لمتابعة سير الإمتحانات مؤكدًا على إنتظام الطلاب بقواعد الإمتحانات واللجان وعدم وجود حالات غش أو وجود شكاوى من الطلاب والطالبات فى الأقسام الخمسة بالكلية وهم قسم هندسة وعلوم الحاسب وقسم هندسة الإليكترونيات الصناعية والتحكم وقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية وقسم الإتصالات الكهربية.

ثم واصل الدكتور الخولي جولته يرافقه الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جمال عميد كلية الطب والدكتورة إيناس قاسم عميدة كلية التمريض والدكتور أحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتور زين عبد اللطيف مدير مستشفى منشأة سلطان الجامعى لمتابعة التطورات والمستحداثات التى أدخلت في عيادات ووحدات المستشفى كوحدة غسيل الكلى ووحدة العناية المركزة للأطفال وتطوير وتحديث ثلاث غرف للعمليات، كما تفق د التطورات الطبية والخدمية بمركز طب الأسرة وقسم طب الأطفال وحضانة الأطفال المبسترين وعيادة الأسنان وعيادة الأمراض الجلدية.

وطالب الخولي خلال جولته التفقدية للمستشفى بأن يتم إدخال عيادات خارجية في التخصصات التي تخدم المواطنين وتمثل عبء عليهم في التواجد بالمستفشات العامة أو الجامعية في شبين الكوم أو منوف. ودعا إلى زيادة تبادل الخبرات وتواجد الأساتذة من كلية الطب بالمستشفى لخدمة أهالي المنطقة والمناطق القريبة المجاورة.

كما تفقد رئيس الجامعة المنشأت الهندسية لمعهد التمريض الفني التابع للجامعة بمنشأة سلطان والذي سينتهي خلال عام على أن تبدأ الدراسة فيه العام الجامعى .

الإمتحانات كلية الهندسة الإليكترونية