أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

حصريًا الليلة..«ART» تعرض الفيلم العراقى «تحت رمال بابل»

Google+ Print
حصريًا الليلة..«ART» تعرض الفيلم العراقى «تحت رمال بابل» حصريًا الليلة..«ART» تعرض الفيلم العراقى «تحت رمال بابل»

 

الفيلم العراقى «تحت رمال بابل»

كتب : هاني صابر 

تعرض قناة “أفلام١ ART”، اليوم الأربعاء،  فيلم “تحت رمال بابل”، وذلك  فى تمام الساعة التاسعة مساءً ، بشكل حصري ولأول مرة على الشاشات العربية.

تصل مدة الفيلم 92 دقيقة، ويرصد فترة انتهاء حرب الخليج عام 1991 والمآسي التي تعرضت لها المنطقة العربية من خلال الجندي العراقي “إبراهيم” الذي يعود من الكويت فى رحلة صحراوية محفوفة بالمخاطر والموت، فيتم القبض عليه من قبل السلطات العراقية وإيداعه بالسجن بتهمة خيانة الوطن العائد إليه.

الفيلم تأليف وإخراج محمد الدراجى، وتم تصويره فى تسع محافظات بوسط وجنوب العراق، وسط ظروف أمنية فى غاية الصعوبة، وحصل الفيلم على العديد من الجوائز بالمهرجانات السينمائية، منها جائزة أفضل فيلم بالعالم العربى فى مهرجان أبو ظبى السينمائى، وجائزة مهرجان البندقية، كما ساهم الفيلم فى تعديل بعض مواد القانون لصالح ذوى المختطفين.

الفيلم يشارك فى بطولته سامر محمد، أمير الدراجى، حسن بخيت وحيدر جمعة، ويعاد عرضه غدًا الخميس، فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا