حصريًا الليلة..«ART» تعرض الفيلم العراقى «تحت رمال بابل»

كتب : هاني صابر

تعرض قناة “أفلام١ ART”، اليوم الأربعاء، فيلم “تحت رمال بابل”، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً ، بشكل حصري ولأول مرة على الشاشات العربية.

تصل مدة الفيلم 92 دقيقة، ويرصد فترة انتهاء حرب الخليج عام 1991 والمآسي التي تعرضت لها المنطقة العربية من خلال الجندي العراقي “إبراهيم” الذي يعود من الكويت فى رحلة صحراوية محفوفة بالمخاطر والموت، فيتم القبض عليه من قبل السلطات العراقية وإيداعه بالسجن بتهمة خيانة الوطن العائد إليه.

الفيلم تأليف وإخراج محمد الدراجى، وتم تصويره فى تسع محافظات بوسط وجنوب العراق، وسط ظروف أمنية فى غاية الصعوبة، وحصل الفيلم على العديد من الجوائز بالمهرجانات السينمائية، منها جائزة أفضل فيلم بالعالم العربى فى مهرجان أبو ظبى السينمائى، وجائزة مهرجان البندقية، كما ساهم الفيلم فى تعديل بعض مواد القانون لصالح ذوى المختطفين.

الفيلم يشارك فى بطولته سامر محمد، أمير الدراجى، حسن بخيت وحيدر جمعة، ويعاد عرضه غدًا الخميس، فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.