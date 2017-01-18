رئيس قطاع جمارك دمياط: حققنا خلال الشهر الماضى 198 مليون جنيه

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أفاد رئيس قطاع الجمارك بميناء دمياط السيد نجم اليوم الأربعاء، بأن منطقة جمارك دمياط حققت خلال الشهر الماضى 198 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف تحقيقه وهو 175 مليونا، مشيرا إلى أنه يعد أكبر عائدا يتم تحقيقه خلال العام الماضى.

وأوضح نجم أنه منذ أول يناير الحالى وحتى اليوم حققت جمارك دمياط 103 ملايين جنيه أى بزيادة تقدر بنحو 62.5 %، منوها بأن قطاع الجمارك يعمل بكامل طاقته على توفير الوقت والجهد للمتعاملين مع الجمارك.

ونوه رئيس جمارك ميناء دمياط بأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح أحدث نظام للتعامل فى الموانئ المصرية وهو "نظام النافذة الإلكترونية الواحدة" والتى توفر أكثر من 75% من الوقت للمتعاملين مع جمارك الميناء، وهو أحدث النظم العالمية.