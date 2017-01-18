بالصور.. رئيس مدينة الزينية يبحث أزمات أصحاب المخابز والمستودعات

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد صلاح المندوه، رئيس مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، لقاء مع أصحاب المخابز ومستودعات البوتاجاز وبقالى التموين، لبحث المشاكل التى تواجههم وتفعيل كل القوانين التى تضمن وصول السلع الأساسية لمستحقيها.

حضر الاجتماع محسن الشقيرى نائب رئيس المدينة، وعبد الرزاق عمر مدير إدارة التموين بالزينية، وعدد من مفتشى وموظفى التموين بالمدينة، وأصحاب المخابز والمستودعات، حيث أكد رئيس المدينة ضرورة الالتزام بمنظومة الخبز والسلع والغاز، وتفعيل القوانين كحق للمواطن وتوصيل الدعم لمستحقيه التأكيد على آخر التوجيهات السيادية الصادرة من الوزارات أو محافظ الأقصر، وتوفير الاشتراطات الخاصة بالصحة والبيئة والخروج بتوصيات من المؤتمر سواء مطالب أو مشاكل أو اقتراحات من قبل التجار لتصحيح نظام العمل.

وقال رئيس مدينة الزينية خلال اللقاء، إنه تم تشكيل لجان جرد مشتركة بين مفتشى وموظفى التموين والمحليات للمرور على البقالين، لجرد الحصص المستلمة لصرف مستحقات المواطنين، حيث تم خلال يومين عمل محاضر لـ9 بقالين لإغلاقهم فى وقت العمل الرسمى، كما تمت ملاحظة عدم قيام بعض بقالى التموين بإعطاء المواطن كشف الحساب الخاص به والبعض الآخر يقوم بالاحتفاظ بالبطاقات التموينية وتجميعها أو تحديد الأصناف التى يستلمها المواطن.

كما ناقش التجار بعض المشاكل لعرضها على وكيل وزارة التموين لوضع حلول لها كان أبرزها رغبة بقالى التموين صرف السلع مبكرًا أسوة بمشروع جمعيتى، وطالب أصحاب المخابز بفتح حصص التموين والاحتفاظ بمساحة يومين لتأمين الحصة المنصرفة من الدقيق للتخفيف من أعباء التكلفة والنقل وصرف المرحلة الأولى من حصة البقالين فى أول الشهر بحد أقصى يوم 1 أو 2 من كل شهر وعدم تأخيرها.

وفيما يخص أصحاب مستودعات البوتاجاز، تبين التزامهم بتوصيات المؤتمر التموينى الأول وتم التشديد على عدد تعدد مناديب التوزيع وأن يكون هناك مندوب واحد فقط لضمان عدم رفع الأسعار والالتزام بقرار بيع الأسطوانة بثمن خروجها من المستودع طبقًا للقرار الوزارى والالتزام باستلام الحصص فى المواعيد المحددة.

وفيما يخص أصحاب المخابز، تم التأكيد على ضرورة قيام اللجان باستكمال المرور للتفتيش على جميع الشهادات الصحية لأصحاب المخابز وتجديدها وتفعيل العمل بالكارت الذهبى 500 رغيف لكل مخبز داخل المدينة و250 رغيف لكل مخبز بكل قرية يتم التصرف فيه عن طريق مكاتب التموين لصرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية التالفة أو المفقودة والمواطنين الذى لديهم بطاقات تموينية وأصحاب الأبحاث الاجتماعية وذلك لحين استخراج بطاقات لهم.

وفى نهاية الاجتماع أوصى رئيس مدينة الزينية بضرورة بتفعيل القرار الوزارى بمصادرة أى بطاقة تموينية لأى مواطن تتواجد لدى بقالى التموين أو المخابز ووقف الصرف بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر واتخاذ التصرف القانونى لأى مخالفة لبقال تموين وضرورة عدم فرض أى أنواع سلع تموينية على المواطن وعدم تحميل أى مواد تموينية غير مطلوبة للمواطن على السلع المنصرفة له والتأكيد على متابعة العمل بمنظومة سمارت لمتابعة حركة البيع للمواطنين والتأكيد على عدم احتفاظ البدال التموينى بالبطاقات التموينية مع تسليم كشف الحساب المستخرج من ماكينة الصرف للمواطن.

رئيس المدينة يشدد على ضرورة توصيل الخدمة للمواطن بكل سرعة