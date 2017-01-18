إصابة طالبتين سقطتا من أعلى سلم المدرسة النسيجية بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

شهدت المدرسة النسيجية بطنطا فى محافظة الغربية، إصابة طالبتين إحداهن بنزيف والثانية بكسر بالذراع إثر سقوطهن من أعلى سلم المدرسة.

تلقت غرفة عمليات محافظة الغربية إشارة بسقوط الطالبتين "أمل.س.ع" -17سنة مقيمة بركة السبع- منوفية ، و"رحمة.س.ع" – 16سنة – مقيمة مبيت حبيش البحرية – مركز طنطا من أعلى سلم المدرسة النسيجية بطنطا ما تسبب فى إصابة الأولى باشتباه نزيف داخلي والثانية بكسر ذراعها، وتم نقلهن لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

تم إخطار الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالواقعة، وقرر تشكيل لجنة لكشف ملابساتها وإعداد تقرير لرفعه للواء أحمد صقر محافظ الغربية.