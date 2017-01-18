محمد منير يخضع لعملية جراحية في مفصل الركبة بألمانيا

سمر العشري

الكينج محمد منير هذا اللقب الذي أطلقه محبي الفنان محمد منير عليه، والذي يتميزبإسلوبه ومظهره الغير تقليدي بشعره وطريقة مسكه الميكريفون أثناء الغناء،فهو أول مطرب مصري يحتك بالغرب موسيقياً بأسلوب مباشر،من خلال سفره إلي ألمانيا ومشاركته مع فرقة موسيقية هناك عام 1986م،كما حصل علي جائزة السلام من قناة CNN عن ألبومه الأرض والسلام.

أجري بلأمس الفنان محمد منير عملية جراحية في مفصل الركبة وذلك بأحد مستشفيات مدينة بون في ألمنيا بعد معاناته مع الألم لفترة طويلة منذ حفلته في هامبورج أغسطس الماضي ، والذي كان من أكثر الحفلات نجاحاً وشهد إقبالاً جماهير ضخم ،عندما إنزلق بعد تسلمه جائزة من مهرجان باما ميوزك أورد، وقام بعدها بمتابعة الوضع مع أطباء في القاهرة والذين طلبو منه ضرورة التدخل الجراحي في مفصل الركبة وتدعيم العظام أعلي الفخد.

ويصاحب الكينج في ألمانيا عددمن أصدقائه المقربين من الألمان والمصريين الذين تربطهم بالكينج علاقة وطيدة، وطمأن الكينج جمهوره قائلاً: “أنا بخير والحمد الله ومش طالب حاجة منكم غير الدعاء”.

شبكةعيونالإخبارية

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