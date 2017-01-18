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عمرو عبد الحميد: حبي للإعلام انتصر علي دراستي للطب والصيدلة

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عمرو عبد الحميد: حبي للإعلام انتصر علي دراستي للطب والصيدلة عمرو عبد الحميد: حبي للإعلام انتصر علي دراستي للطب والصيدلة

عمرو عبد الحميد

 

كتبت – إنجي لطفي

قال عمرو عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج “8 الصبح”، إنه ترك محافظته سوهاج منذ أن كان عمره 18 عامًا، لأنه متمرد بطبعه ويحب السفر، مشيرًا إلى أنه كان مطلعًا بشكل كبير على الأدب الروسى من خلال بيت الثقافة الموجود بقريته وهذا ساعده على معرفة ملامح الشعب والحياة الروسية.

وتابع عبد الحميد، أنه حصل على منحة دراسية فى عهد الاتحاد السوفيتى، ودرس فى كلية الطب، ثم انتقل إلى كلية الصيدلة، ولكن طموحه كان يتجه للإعلام، فحبه للإعلام انتصر على دراسته للطب والصيدلة، فبدأ عمله عام 98 كمراسل لشبكة “بى بى سى عربى”، ورأس مكتب الجزيرة فى روسيا لفترة من الوقت، مؤكدًا أنه ضد توجهات الجزيرة التى تمارسها فى الوقت الحالى ضد والمنطقة العربية.

وأشار عبد الحميد أنه خلال دراسته فى روسيا بالمرحلة الجامعية عمل فى عدة أعمال بسيطة لتوفير نفقات الدراسة والمعيشة، مطالبًا الشباب بالعمل فى مهن بسيطة خلال دراستهم للاعتماد على نفسهم ولأن خوضهم الحياة العملية مبكرًا يساعد على صقلهم بمهارات كثيرة.

وأوضح عبد الحميد، أنه تزوج من سيدة روسية تتدفق مع سماته الصعيدية كونها من أسرة محافظة وتربت على الأعراق الشرقية، وتتمتع بأخلاق رائعة، مشيرا إلى أن أسرته لم تعارض الزواج بأجنبية نظرا لثقتها فى اختياراته .

ولفت إلى أن الرئيس “فلاديمير بوتين”، يريد أن يعيد إلى روسيا مجدها القديم وعصرها الذهبى، ولكن هناك تحديات كبيرة على المستوى الإقليمى والعالمى.

برنامج “8 الصبح”، من تقديم رامى رضوان، وداليا أشرف، وآية جمال الدين، وآية الغريانى، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى والإذاعى أحمد الطاهرى.

 

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