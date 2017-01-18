أسماء المدرجين بقوائم الإرهاب لعام 2017 والصادره من قبل المحكمة

سمر العشري

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال برئاسة السيد الأستاذ المستشار /خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين /مصطفى رشاد عبد التواب (رئيس بالمحكمة) و أحمد مختار محمد (نائب رئيس)، قامت اللجنة بإصدار عريضة كيانات الارهاب رقم 5 لسنة 2017 ضد عدد 1538 شخص من الرجال والنساء ابرزهم الرئيس المعزول الدكتور محمد محمد مرسى العياط و أبناءه أحمد محمد مرسي، أسامه محمد مرسى، وعمر محمد مرسي، أيضاً المرشد السابق للجماعة الدكتور مهدي عاكف و المرشد الحالي الدكتور محمد بديع، و الشيخ يوسف أحمد القرضاوي و اللاعب محمد محمد ابو تريكه.

الجدير بالذكر أن هذه الأسماء منها من هم تحت طائلة القانون قابعين بالسجون ومنهم من هم خارج البلاد ومدرجين أيضا في قوائم ترقب الوصول بالمطارات.

أدرجت هذه الأسماء على قوائم الإرهاب لاتهامها بالانتماء لجماعة محظورة وذلك بالتبعية لأحداث ما بعد 30/6 و بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي و الذي كان مرشحاً عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي صنفت بعدها كجماعة إرهابية مخربة.

شبكةعيونالإخبارية

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