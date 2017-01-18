تأجيل محاكمة مالك شركة «كابيتال» لنصبه على المواطنين لـ 21 فبراير المقبل

أجلت الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم محمد نبيل، مالك شركة كابيتال لتوظيف الأموال، بتهمة النصب على المواطنين بمبلغ 165 مليون دولار، لجلسة 21 فبراير لسماع الشهود.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون “محمد. ن”، صاحب الشركة ، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإنشاء شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.

كما أنشأ موقعًا إلكترونياً على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر “الفوركس” البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.