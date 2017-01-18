رئيس النواب: الإفراج عن الصيادين المحتجزين يخضع لمفاوضات حساسة

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن وزارة الخارجية تجرى مفاوضات للإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين فى عدة دول، بسبب اختراق المياه الإقليمية لتلك الدول، موضحًا أن الأمر يتم فى إطار العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول ، وهناك مفاوضات تتسم بالحساسية.

وأضاف عبد العال، أن وزارة الخارجية نجحت من قبل فى حل مشكلة الصيادين المحتجزين فى إثيوبيا، موضحًا أن دخول المياة الإقليمية لأى دولة يعتبر جريمة، وهناك من يحاكمون فى مصر لأنهم دخلوا المياة الإقليمية المصرية، موضحًا أن فئة الصيادين فى حاجة للرعاية والدعم.

جاء ذلك ردًا على ما أثارته النائبة هالة أبو السعد خلال بيانها العاجل، حيث قالت :” فين الحكومة إحنا قاعدين نفضفض مع بعض وقالت عندى فى كفر الشيخ 17 صياد محتجزين فى تونس وتساءلت أين وزارتى الخارجية والهجرة فى دعم هؤلاء الصيادين، وتابعت قائلة المشكلة التى يجب حلها هى ليه الصيادين بيطلعوا بره المياه وطالبت بجلسة اجتماع لنقابة الصيادين “.