أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس النواب: الإفراج عن الصيادين المحتجزين يخضع لمفاوضات حساسة

Google+ Print
رئيس النواب: الإفراج عن الصيادين المحتجزين يخضع لمفاوضات حساسة رئيس النواب: الإفراج عن الصيادين المحتجزين يخضع لمفاوضات حساسة

على عبد العال

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن وزارة الخارجية تجرى مفاوضات للإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين فى عدة دول، بسبب اختراق المياه الإقليمية لتلك الدول، موضحًا أن الأمر يتم فى إطار العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول ، وهناك مفاوضات تتسم بالحساسية.

وأضاف عبد العال، أن وزارة الخارجية نجحت من قبل فى حل مشكلة الصيادين المحتجزين فى إثيوبيا، موضحًا أن دخول المياة الإقليمية لأى دولة يعتبر جريمة، وهناك من يحاكمون فى لأنهم دخلوا المياة الإقليمية المصرية، موضحًا أن فئة الصيادين فى حاجة للرعاية والدعم.

جاء ذلك ردًا على ما أثارته النائبة هالة أبو السعد خلال بيانها العاجل، حيث قالت :” فين إحنا قاعدين نفضفض مع بعض وقالت عندى فى كفر الشيخ 17 صياد محتجزين فى تونس وتساءلت  أين وزارتى الخارجية والهجرة فى دعم هؤلاء الصيادين، وتابعت قائلة المشكلة التى يجب حلها هى ليه الصيادين بيطلعوا  بره المياه وطالبت بجلسة اجتماع لنقابة الصيادين “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة