أراضي جديده في العاصمه الإداريه الجديده

سمر العشري

قال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة ، أنه سوف يتم البدء طرح الأراضى الاستثمارية بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفتره المقبلة، وأن الأيام سوف تكون بها إنتهاء أعمال التصميميات الخاصة بمنطقة الوزارات والحى الحكومى بالمشروع.

وأضاف أيمن إسماعيل بكلمته بـ”سيتى سكيب”، أن إلى أن مسئله طرح الأراضى سوف تكون بها خصومات تصل إلى نسبة تصل إلى 25% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا ليكون هناك تيسيرا على المستثمرين بالمشروع، حيث أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالحى الحكومى وأنه سيكون هناك إستكمال وجارى استكمال تصميمات البارك الخاص بالحى، وسوف يكون تصميم الحى الحكومى على أعلى مستوى فيما يتعلق بالنظم المعمارية والخدمية، وبهذا يساعد بتدعيم العمل أمام الحكومة وتدعيم العاملين في القطاع.

وأشار أنه سوف يكون في هذه المرحله سوف يكون بها حى سكنى متكامل الخدمات والتي سوف تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبه 170 ألف حدة سكنية،وأن الشركه هي التي سوف تتولي مسؤليه التعامل مع المستثمرين الجدد بالمشروع، وتحاول أن تقوم بعمل نموذج إدارى مختلف للعاصمة الجديدة من خلال القضاء على البيرواقراطية وإيجاد مرونة أعلى فى التعامل مع المستثمرين بما يمكن من تحقيق تنمية بمعدلات أسرع.

وإستكمل في أن هذا المشروع على مساحه 10 آلاف و500 فدانوهي تعتبره مساحه كبيره مقارنه بالمشاريع الأخرى وهى وتمثل ضعف مساحة منطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر، وأنه تم الانتهاء من معدلات كبيرة من توصيل المرافق، وتم توصيل المياه وتم تشغيل محطة الكهرباء فضلا عن اقتراب تسليم مشروعات الطرق الرئيسية بتلك المرحلة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads