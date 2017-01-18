بالفيديو : وزيرة الهجرة تقرر إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل تحويل مبلغ مالي بالعملة الصعبة

سمر العشري

في تطور جديد يُسعد الكثير من المصريين المغتربين، وافقت اللجنة المشكلة تحت إشراف وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة “نبيلة مكرم”، والتي تضم بين جنباتها، ممثلين من وزارة المالية، وممثلين من وزارة الخارجية، بالإضافة لممثلين من وزارة المالية ومن البنك المركزي، على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، مقابل شرط واحد.

وتوصلت اللجنة، الني شُكلت منذ شهور لدراسة إصدار قرار بشأن جمارك سيارات المصريين بالخارج، ولوضع شروط وآليات التنفيذ، على الآتي:

إعفاء سيارة واحدة شخصية ولمرة واحدة فقط لكل مواطن مصري يعمل بالخارج.

يقوم المواطن بتحويل مبلغ مالي إلى أحد البنوك الوطنية بالعملة الصعبة على مدار سنة.

تقسم السيارات لشرائح حسب نوع السيارة وموديلها وقوة الماتور، حيث يتم تحديد مبلغ دولاري يجب تحويله لكل شريحة من السيارات للحصول على الإعفاء.

هذا وقد وافقت اللجنة المشكلة، على تحويل قرار اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، لوزارة المالية للموافقة على القرار، وبمجرد موافقة المالية يرفع القرار لرئاسة الوزراء ليرفع إلى البرلمان المصري لإقراره بالبرلمان.

ومن جانبها، وخلال حوار على قناة "المحور" ، لبرنامج "اللمة الحلوة" ، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم ربط الإعفاء الجمركي للسيارات بالتحويل النقدي عبر البنوك الوطنية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية منها الخارجية والداخلية.

شبكةعيونالإخبارية

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