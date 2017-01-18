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بالصور..انطلاقة جديدة لميجا FM..وكريم كوجاك أبرز المنضمين

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جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 

كتبت – إنجي لطفي

عقد وليد رمضان الرئيس التنفيذي لشركه راديو النيل، اجتماعًا مع فريق ميجا FM، للوقوف على نقاط إعادة إطلاق ميجا FM المرتقبة، والمقرر لها خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر انضمام الفنان والإعلامي كريم كوجاك لفريق مذيعيي ميجا FM، كما ستحمل المحطة العديد من التغييرات، سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وعند سؤال وليد رمضان عن الاجتماع، أعرب عن سعادته نتيجة الاجتماع الذي جمعه بفريق المذيعين في إذاعة ميجا FM، وأنه يتعامل مع نجوم الوسط وشباب مصري وطني يفخر بهم في كل مكان، وأثنى على إدارة المحطة بقيادة وسام وجدي، الذي سيكون لها الأثر الكبير في المرحله المقبلة.

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