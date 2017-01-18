بالصور.. ننشر أهم قرارات الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الأجسام

كتبت ياسمين يحيى تصوير دينا رومية

أقيمت الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الأجسام بأحد فنادق القاهرة، بحضور مندوب عن كل دولة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وبحضور عدد من أبطال اللعبة وهم الشحات مبروك وأشرف الحوفى وبيج رامى .

وشهدت الجمعية العمومية التصديق على قرارات العمومية السابقة، بالإضافة إلى إعلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العربى الجديد وجاء فيه عادل فهيم رئيسا، سالم البحرى نائب أول، حسان حسن نائب ثانى، وفى العضوية عادل البريوى، عاكف كيفور، فائز عبد المحسن، نجيب الجوفى، حسنين مقلد، محمد الزهرانى، بالإضافة إلى نزيه أبو جعفر نائب رئيس شرفى، خالد الراحى ومنار هيكل أعضاء شرف بالاتحاد.

كما شهدت الجمعية العمومية تكريم ممدوح السبيعى الشهير ببيج رامى والشحات مبروك من جانب عادل فهيم .

وعلى هامش الجمعية قام أحد الحكام السوريين بمنح فهيم تذكار عبارة عن صورة للكعبة الشريفة .

يذكر أن عادل فهيم فاز برئاسة الاتحاد العربى بالتزكية لعدم ترشح منافسين أمامه .