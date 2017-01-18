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أحمد عواض يعلن تفاصيل الدورة 22 لـ «سيمبوزيوم» أسوان الدولى..الأحد القادم

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أحمد عواض يعلن تفاصيل الدورة 22 لـ «سيمبوزيوم» أسوان الدولى..الأحد القادم أحمد عواض يعلن تفاصيل الدورة 22 لـ «سيمبوزيوم» أسوان الدولى..الأحد القادم

 

يعلن د. أحمد عواض “رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية”، عن الترتيبات النهائية للدورة الثانية والعشرين من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، بالمؤتمرالصحفي المقرر إقامته في الثانية عشر ظهر، الأحد المقبل، بقاعة سينما مركز الإبداع الفني.

ويشارك في المؤتمر رئيس شرف السيمبوزيوم الفنان آدم حنين، أعضاء اللجنة العليا للسيمبوزيوم، والفنانون المشاركون من المصريين والأجانب، وأعضاء مجلس أمناء المتحف المفتوح بأسوان.

ويذكر أن، فعاليات الدورة تقام في الفترة من 21 يناير وحتي 6 مارس، بالتعاون بين الصندوق و محافظة أسوان.

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