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البحرين والسعودية تبحثان التعاون العسكرى المشترك

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البحرين والسعودية تبحثان التعاون العسكرى المشترك البحرين والسعودية تبحثان التعاون العسكرى المشترك

>المنامة (أ ش أ)

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد المنطقة الشرقية بالقوات المسلحة ، بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمى رئيس هيئة الأركان البحرينية .

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التى تربط البلدين، مؤكدا على متانة هذه العلاقات والحرص الكبير والدائم للقيادتين فى البلدين على تطويرها فى كافة المجالات ومنها المجال العسكرى .

كما تم خلال اللقاء، الذى حضره اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن عبدالله حسن النعيمى المفتش العام بقوة دفاع البحرين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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