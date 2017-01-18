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«إسماعيل»: اكتشافات كبرى للغاز تسهم في الوصل إلى الاكتفاء الذاتى نهاية 2019

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«إسماعيل»: اكتشافات كبرى للغاز تسهم في الوصل إلى الاكتفاء الذاتى نهاية 2019 «إسماعيل»: اكتشافات كبرى للغاز تسهم في الوصل إلى الاكتفاء الذاتى نهاية 2019

شريف اسماعيل رئيس الوزراء

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن النتائج الإيجابية التى تحققت فى قطاع البترول مؤخرًا، شملت اكتشافات كبرى للغاز ستسهم بدورها فى الوصول إلى الإكتفاء الذاتى منه فى نهاية 2019.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بوزير البترول وقيادات الوزارة، بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وسرعة الإنتهاء من مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج المحلى من الزيت الخام والغاز، وتخفيف العبء على موارد النقد الاجنبى وهيئة البترول.

جاء ذلك في بيان صادر من مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حول مواصلة رئيس مجلس الوزراء زياراته لدواوين الوزارات، حيث قام مساء أمس الثلاثاء، بزيارة إلى وزارة البترول لاستعراض برنامج عمل الوزارة.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لما يمثله هذا المشروع من تحسين للخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كميات البوتاجاز التى يتم استيراد حوالى 50 % منها من الخارج، موجهًا بسرعة استكمال تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الاساسية الجارية لمواجهة الزيادة المستمرة فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية والغاز.

وأضاف، أن خطة تستهدف تحويل لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلا عن العمل على زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، إلى جانب تنمية برامج الثروة المعدنية وتحديث ورفع كفاءة البنية الاساسية وتطوير الموانئ وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوى.

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