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القبض علي تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين ببني سويف‎

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القبض علي تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين ببني سويف‎ القبض علي تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين ببني سويف‎

التشكيل العصابي

 

ألقت مباحث مركز شرطة الواسطي ببني سويف، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي، تخصص في النصب على المواطنين، من راغبي الثراء، وعُثر بحوزتهم على 100 قطعة على هيئة سبائك ذهبية وتماثيل يشتبه في أثريتها.

كانت معلومات وردت للواء محمد الخليصى، مدير أمن بني سويف، تفيد بتشكيل عصابى تخصص في النصب على المواطنين من راغبى الثراء السريع، وتم تكليف اللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائي والعميد خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية بقيادة فريق البحث، يضم المقدم محمد الخولى، رئيس مباحث ناصر، والنقيب أحمد ربيع، معاون المباحث بضبط التشكيل العصابي.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن فريق البحث من ضبط كل من: “عمرو م.س”، 28 سنة، عاطل وبحوزته بندقية خرطوش تركى، و”أحمد م.س” 27 سنة، عاطل وبحوزته فرد خرطوش، و”أمير و.س” 37 سنة، عاطل وجميعهم مقيمين قرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى.

وعُثر بحوزة التشكيل العصابي على ألف قطعة على هيئة سبائك ذهبية وتماثيل يشتبه في أثريتها.

وتبين من التحريات أنهم يستخدمونها في النصب على المواطنين، من راغبي الثراء، وتم تحرير المحضر رقم (490-2017) إدارى ناصر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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