بالصور..جهود حرس الحدود خلال النصف الأول من شهر يناير 2017

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، جهود قوات حرس الحدود ضد العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى، من اكتشاف وتدمير 3 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط 332 قاروصة سجائر مهربة بمنطقة رفح، وضبط 2 فرد وبحوزتهم 25 لفافة صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر بمنطقة معدية نمرة 6، وضبط عربة محملة بكمية من أسماك الزريعة غير المصرح بصيدها بمنطقة بورسعيد.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى، تم ضبط عدد 1987 لفافة لنبات البانجو المخدر بمناطق أبو رديس، وعتاقة، والسويس بالإضافة إلى ضبط 250 جم، من جوهر الأفيون المخدر و15,2 كجم من جوهر الحشيش المخدر و434 قرص مخدر بمنطقة السويس، وضبط 2 عربة نصف نقل عليها بضائع مهربة بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى.

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط 240 كجم من جوهر الحشيش المخدر و226 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم ، فضلاً عن ضبط 3 عربة دفع رباعى تستخدم فى أعمال التهريب وبداخلهم 2 بندقية آلية – 2 بندقية FN – بندقية قناصة – 2 بندقية خرطوش – 12 خزنة FN – 3 خزنة بندقية آلية – خزنة بندقية قناصة -1360 طلقة مختلفة الأعيرة، بمنطقة بحر الرمال الأعظم، بالإضافة إلى ضبط 34830 قاروصة سجائر مهربة بمناطق السلوم – بحر الرمال الأعظم – رأس الحكمة .

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط 7100 كجم من الأحجار الصخرية، التى يستخرج منها خام الذهب بمنطقة الشلاتين وضبط 22 فرد سوادنى الجنسية خلال محاولتهم التنقيب عن خام الذهب وبحوزتهم، 5 جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة أبو رماد، بالإضافة إلى ضبط 77 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق الشلاتين – أبو رماد – العلاقى.

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