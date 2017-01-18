البورصة تخسر 6 مليارات جنيه وتراجع جماعى بمؤشراتها فى ختام تعاملات اليوم

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 631،870 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13304 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 13192 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 475 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.