مباحث مطروح تضبط 26 بندقية خرطوش بمنزل هارب من سجن وادى النطرون

(أ ش أ)

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح فى ضبط 26 بندقية خرطوش داخل مسكن محكوم عليه هارب من السجون.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة أكدتها التحريات السرية، مفادها تردد المدعو عبدالسلام إ.ع "42سنة عاطل" مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة، الهارب من سجن وادى النطرون خلال ثورة يناير 2011، ابمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، على محل سكنه، وأنه يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة النارية .

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وقوات الأمن المركزى، تم استهداف المذكور بمسكنه وتبين عدم تواجده، وعثر بحجرة خلف المنزل على 26بندقية خرطوش عيار 12مم، وبتكثيف التحريات تبين أن السلاح خاص بالمتهم المذكور، ومتهم آخر هارب تم تحديده وجارى العمل على ضبطه.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الاثنين الهاربين .