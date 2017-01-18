ضبط 7 من متعاطى المخدرات ومصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر عدة حملات أمنية تحت إشراف اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر برئاسة العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية.

خلال تلك الحملات تمكنت حملة من وحدة مباحث قسم شرطة القصير برئاسة الرائد هشام الأمير رئيس مباحث القسم من ضبط المدعو "محمد.ص" 20 سنة وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن نحو 15 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 49 أدارى قسم شرطة القصير لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث غارب برئاسة الرائد محمود إمام من ضبط المدعو "بدر.م" عاطل مقيم عزبة نشأت المنتزه الإسكندرية وبحوزته 3 قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن نحو 25 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 163/ 2017 إدارى قسم شرطة رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة.

وتمكن الرائد شريف خليل وكيل قسم حماية الآداب العامة بالمديرية من ضبط المدعو "محمود.ت" سائق مقيم الملاحة الدهار ثان الغردقة وبحوزته 15 قرصا من عقار التامول المخدر وسلاح أبيض "سنجة"، وذلك أثناء فحص الشقق المفروشة بشارع المدارس أول الغردقة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى والسلاح للدفاع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 555 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.

وشنت وحدة مباحث المرور بقيادة العقيد رضا النحاس حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 4 سائقين تحت تأثير المخدر، تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر بقيادة العقيد محمد عبد الفتاح رئيس مباحث قسم الآداب بفحص 122 شقة، وتحرير 4 محاضر عدم الإخطار عن شقة مفروشة، وفحص فندقى بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائى والسياسى فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

وخلال الفحص تم ضبط سائحة ألمانية لانتهاء إقامتها داخل البلاد وبمواجهتها قررت بتجديد إقامتها بالبلاد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 555 جنح أول الغردقة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن النقيب حمدى السيد الضابط بوحدة مباحث قسم أول الغردقة من ضبط المدعو "وائل.ا.ع" حاصل على دبلوم ومقيم الجبل الشمالى أول الغردقة بحوزته عدد 50 خرطوشة سجائر بإجمالى 500 علبة سجائر مستوردة ماركة "كاريلا" غير خالصة الرسوم الجمركية مستقلا الدارجة البخارية رقم 84977 المنيا، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 561 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.

وتمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط مصنع مملوك للمدعو "بيتر.إ" بكالوريوس تجارة مقيم السقالة أول الغردقة الكائن بمنطقة شارع الباشا خلف مسجد عمر بن الخطاب بدون ترخيص يقوم بإنتاج مستحضرات تجميل غير مطابقة للموصفات القياسية بالمخالفة للقانون رقم 281 /1994 بشأن الغش التجارى وبحوزته عدد 3000 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام غير مطابقة للموصفات وكذا جهاز للتعبئة وكذا ماكينة طباعة لتواريخ الصلاحية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 561 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.

وتمكن ضباط مباحث قسم جرائم الأموال العامة بالمديرية من ضبط المدعو "تامر.س" 34 سنة مقيم الدهار ثان الغردقة صاحب معرض حلويات ومأكولات بحوزته كمية من الخمور المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 559 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط المدعو "مصطفى.م" سائق مقيم شارع السلام الدهار ثان الغردقة والصادر أمر الضبط والإحضار من النيابة العامة فى القضية رقم 11638جنح ثان الغردقة لسنة 2016 "هتك عرض أنثى" والسابق اتهامه في عدد 14 قضايا آخراهم القضية رقم 9184 لسنة 2015 جنح ثان الغردقة "سلاح أبيض" تحرر عن ذلك المحضر رقم 35 أحوال قسم شرطة ثان الغردقة فى 17/1/ 2017، وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانب مباحث تنفيذ الأحكام تمكنت رجال مباحث القسم من ضبط المحكوم عليه الهارب "علاء.م" فى القضية رقم 8208 لسنة 2013 جنايات قسم ثان الغردقة "مخدرات" والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10.000 جنيه بجلسة 8/6/2016.

كما تم ضبط 49 حكم حبس جزئى و13 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف و67 حكم غرامات جزئية و13 حكم مخالفات بإجمالى الأحكـام المنفذة 143 حكما.