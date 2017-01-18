الأموال العامة تضبط تاجرا لاتهامه بالنصب على 6 أشخاص

كتب محمد إبراهيم

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تاجر فحم لقيامه بالنصب والاحتيال على 6 أشخاص فى ثلاثة ملايين والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الفحم وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "ثابت.ع.م" 35 سنة و5 آخرين جميعهم مقيمين سوهاج ضد "خالد.ع.س" مقيم بدائرة قسم أول أسيوط لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الفحم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 4%، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء تحريات العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجة القبلى وبإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة البلاغ وأسفرت عن قيام "خالد.ع.س" 52 سنة حاصل على دبلوم صنايع "تاجر فح" مقيم بدائرة قسم أول أسيوط والسابق اتهامه فى 6 قضايا "تبديد وإيصال أمانة" بالاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بإجمالى ( 3.500.000 جنيه ) مدعياً توظيفها لهم فى مجال تجارة الفحم علي النحو الوارد بالبلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة وأضاف أنه حصل على مبالغ مالية من آخرين بلغ إجماليها "ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه"، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى عرضه بالمتهم على النيابة العامة، وتأتى تلك الجهود تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين.