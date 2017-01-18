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تجديد حبس 9 متهمين لإضرارهم بالاقتصاد والأمن القومى 45 يوما

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تجديد حبس 9 متهمين لإضرارهم بالاقتصاد والأمن القومى 45 يوما تجديد حبس 9 متهمين لإضرارهم بالاقتصاد والأمن القومى 45 يوما

>كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 21 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 9 أشخاص من المتهمين مع رجل الأعمال حسن مالك فى الاضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وفيما ستحدد النيابة العامة خلال منتصف شهر فبراير المقبل جلسة لنظر تجديد حبس حسن مالك، كون آخر تجديد لمالك كان مطلع الشهر الجارى.

ووجهت النيابة لمالك وباقى المتهمين عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

 

 


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