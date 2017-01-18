ممثل وزارة التضامن من البرلمان: 684 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات

كتب: محمود حسين

أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأمينات، أن أموال التأمينات الاجتماعية تبلغ 684 مليار جنيه، وأن عدد العاملين فى صندوق التأمينات بلغ 15 ألفًا و800 شخص، موضحًا أن الخروج على المعاش يقلل الخبرات فى الهيئة.

وتابع "حسن" فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قائلا: "أموال التأمينات 684 مليار جنيه منها 324 مليار صكوك و55 مليار جنيه فى بنك الاستثمار القومى، و170 مليار جنيه مديونية على الخزانة، و137 مليار استثمارات مباشرة، ومتوسط العائد 14% وهناك أسهم ودائع فى البنوك تبلغ 150 مليار جنيه، و6 مليارات أخرى شهادات قناة السويس".

واستطرد قائلاً: "تم إصدار كارت ATM لـ6 مليون مواطن، والبريد واقف معانا، وعندنا جهاز رقابة للتفتيش على المكاتب".

فيما قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: "نحن نهدف إلى أن يحصل المواطن على حقه فى صرف المعاش بيسر وسهولة، وهناك نقص فى خبرة للموظفين فى التعامل مع أصحاب المعاشات".

وأضاف "عبد الهادى" أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أعلنت فى وقت سابق عن مسابقة لتعيين 6 آلاف موظف، وتم تعيين 3 آلاف فقط طبقا للإعلان، ولم يتم تعيين الـ3 آلاف الآخرين نظرًا للزيادة فى بند الأجور التى وصلت إلى 28 مليار جنيه فتم الاكتفاء بـ3 آلاف فقط، ووزيرة التضامن قررت انتداب موظفين من جهات أخرى للعمل بمكاتب التأمينات لتلبية احتياجات المواطنين المتعاملين مع الهيئة.

وقال إنه بشأن ما ورد بأن المعاش يساوى 80 % من الأساسى + الأجر المتغير وليس على إجمالى المرتب، وإن وزيرة التضامن تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60%، موضحا أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 وتعديلاته تقضى بأنه "يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين".

وتابع: "منذ عام 2011 تم زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% من قيمة المعاشات المنصرفة حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2011 حوالى 55 مليار جنيه سنويا، بينما تبلغ قيمتها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016 حوالى 115 مليار جنيه، فضلا عن أن تكلفة زيادة المعاشات فى 1 يوليو 2016 بلغت حوالى 12 مليار جنيه سنويا".