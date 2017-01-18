الحكومة: 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات 31.5 مليار دولار

واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زياراته لدواوين الوزارات، حيث قام مساء أمس الثلاثاء، بزيارة إلى وزارة البترول لاستعراض برنامج عمل الوزارة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بوزير البترول وقيادات الوزارة بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وسرعة الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج المحلى من الزيت الخام والغاز، وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبى وهيئة البترول، مشيراً إلى أن النتائج الايجابية التى تحققت فى قطاع البترول مؤخراً شملت اكتشافات كبرى للغاز ستسهم بدورها فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى منه فى نهاية 2019.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لما يمثله هذا المشروع من تحسين للخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كميات البوتاجاز التى يتم استيراد حوالى 50% منها من الخارج، موجهاً بسرعة استكمال تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الاساسية الجارية لمواجهة الزيادة المستمرة فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية والغاز.

وأكد رئيس الوزراء أن خطة الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، هذا فضلاً عن العمل على زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى إلى جانب تنمية برامج الثروة المعدنية وتحديث ورفع كفاءة البنية الاساسية وتطوير الموانئ وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوى.

وخلال الاجتماع قدم وزير البترول عرضاً تفصيلياً حول محاور عمل الوزارة خلال الفترة من سبتمبر 2015حتى ديسمبر 2016، إلى جانب البرامج المستقبلية التى يستهدف قطاع البترول تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وحول إجراءات زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى اشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه تم تنفيذ 9 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار بمعدل انتاج حوالى 9 آلاف برميل يوم متكثفات وأكثر من مليار قدم مكعب/ يوم غاز، ومن أهم هذه مشروعات مشروع حقل (نورس) الذى كان مخطط له إنتاج 500 مليون قدم مكعب فى اليوم إلا أن قطاع البترول نجح فى زيادة إنتاجه إلى 850 مليون قدم مكعب فى اليوم ومن المتوقع أن يصل إلى مليار قدم مكعب يومياً فى الربع الثانى من 2017.

وأضاف الوزير أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 31.5 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مشروعات تنمية حقول الغاز الجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل "ظهر" بمعدلات انتاج مرحلة أولى 1200 مليون قدم مكعب تبدأ تدريجياً اعتباراً من نهاية 2017 ويزداد الإنتاج ليصل إلى 2700 مليون قدم مكعب عام 2019 وكذا مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط والتى تبدأ بحوالى 450 مليون قدم مكعب يوم فى بداية الربع الثانى من 2017 لتصل إلى 1250 مليون قدم مكعب فى 2019، وأوضح الوزير أن مشروع تنمية حقل "اتول" سيقدم انتاجاً قدره 300 مليون قدم مكعب/يوم إضافة إلى 7900 برميل/يوم متكثفات.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى الخاص بتطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات، أكد الوزير أنه تم التشغيل التجريبى لمشروع وحدة إسترجاع الغازات بشركة أسيوط فى ديسمبر الماضى ومن المخطط الافتتاح الرسمى للمشروع قريباً، وينتج المشروع حوالى 42 الف طن بوتاجاز/سنة.

وأشار الوزير إلى أن هناك 6 مشروعات جارى تنفيذها فى هذا القطاع تتضمن توسعات معمل تكرير ميدور والتى تهدف إلى زيادة طاقة المشروع لتصل إلى 160 ألف طن/ سنة باستثمارات تقدر بحوالى 1850 مليون دولار، هذا إلى جانب مشروع برج التقطير المبدئى بشركة ميدور حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 97% على أن يدخل مرحلة التشغيل قريباً.

كما أشار إلى أنه يوجد ايضاً 8 مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها فى قطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تحت الدراسة أهمها مشروع إنتاج البول بروبيلين وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بحوالى 450 ألف طن فى السنة.

وفيما يتعلق بمشروعات خطوط الخام والمنتجات البترولية، أشار المهندس طارق الملا إلى أنه قد تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2016 بإجمالى أطوال 125 كيلومتر لافتا إلى أنه جارى تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال حوالى 432 كيلومتر.

وحول مشروعات سعات تخزين الخام والمنتجات البترولية، أوضح أنه جارى تنفيذ عدد من صهاريج تخزين الخام وتطوير الموانئ، وفيما يتعلق بتنفيذ خطوط لتغذية محطات كهرباء شركة سيمنز بالغاز الطبيعى خلال المرحلة العاجلة، أشار الوزير إلى أن قطاع البترول نجح فى الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة فى زمن قياسى وذلك قبل المواعيد المتفق عليها حيث تم فى 5/9/2016 وصول الغاز إلى مواقع المحطات الثلاثة وجارى أعمال تقديم الشبكة القومية للغاز بمجموعة من الخطوط التى تسمح بنقل كميات الغاز للمحطات الثلاثة عند تشغيلها بالحمل الكامل (المرحلة الثانية).

وفى مجال تطوير وخطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، أشار التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز إلى نحو 925 ألف وحدة سكنية خلال الفترة (سبتمبر 2015 – ديسمبر 2016) ليرتفع عدد الوحدات التى تعمل بالغاز منذ بدء النشاط إلى 7.9 مليون وحدة، ولفت التقرير إلى أنه تم ولأول مرة توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية بمرسى مطروح ومن المخطط افتتاحه قريباً.