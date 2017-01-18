وزير الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى

المنامة (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، على أن مصر تولى أهمية كبيرة لأمن الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. قائلا "إن زيارته الحالية للبحرين تأتى فى إطار العلاقات الخاصة بين البلدين والاهتمام والتضامن والعمل العربى المشترك".

وأضاف شكرى- فى تصريحات أنه يحمل رسالة اعتزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة .. مشيدا بالعلاقات المصرية البحرينية والتواصل القائم بين قيادتى البلدين وبالتنسيق المستمر على المستوى الوزارى لتعزيز العلاقات الثنائية وتناول القضايا الإقليمية والتحديات التى تتعرض لها الدولتان.

ونوه وزير الخارجية بأن هناك تقديرا من قبل القيادتين والشعبين لهذه العلاقة الممتدة وما تمثله من رغبة مشتركة وتضامن محل اعتزاز ومثلا يحتذى به فى إطار العمل العربى المشترك..مؤكدا فى الوقت ذاته على أن مجالات التعاون المشتركة شهدت تطورا بعد اجتماعات اللجنة المشتركة حيث يتم تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين والاهتمام المتواصل لمواجهة القضايا التى تواجه المنطقة سواء الأزمة فى سوريا أو فى اليمن أو فى العراق.

وقال شكرى إن اللقاءات تركز أيضا على العمل المشترك لتحقيق الاستقرار فى كل من مصر والبحرين والعمل من خلال إذكاء القدرة على تحقيق الاستقرار والازدهار بعيدا عن أى نوع من الطائفية والاستقطاب، وإنما الاعتماد على مكون الدولة الوطنية والترابط على مستوى أسس المواطنة والتى تجنب الدول العربية حالة عدم الاستقرار والشرذمة التى نراها فى بلدان عربية حاليا.

وأكد على أهمية المحادثات التى عقدها مع نظيره البحرينى بحضور سفيرة مصر لدى المنامة سها الفار ومع رئيس الوزراء البحرينى حيث تم بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك..ونوه باللقاء الذى يجمعه مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة..قائلا "إن هناك اهتماما ورغبة متبادلة يحرص عليها الجانبان لتعزيز العلاقات الثنائية".