استعادة القسم الشرقي بالموصل من قبضة تنظيم «داعش»

(أ.ف.ب)

أعلن قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم، أن القوات العراقية باتت تسيطر على الجانب الشرقي من مدينة الموصل، والذي استعادته من قبضة تنظيم داعش.

وحققت قوات النخبة العراقية خلال الأيام الماضية، تقدمًا مكنها من السيطرة على عدد من أحياء الجانب الشرقي في الموصل، في إطار عملية واسعة لاستعادة السيطرة على المدينة، والتي تعد أخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وأعلن الفريق طالب شغاتي، خلال مؤتمر صحافي في بلدة برطلة، الواقعة الى الشرق من الموصل “تحرير الضفة الشرقية”، من نهر دجلة والذي يقسم مدينة الموصل الى شطرين، مشيرًأ في الوقت نفسه غلى اانه ما زال هناك عمل ينبغي القيام به لتظهير الأحياء الشرقية من فلول الإرهابيين، موضحًا أنه “يجري الانتهاء من الخطوط والمناطق المهمة لا يوجد سوى القليل المتبقي في الشمال”.