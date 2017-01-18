وزير الداخلية الكويتى يلتقى مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

الكويت (أ ش أ)

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان أبرز الموضوعات التى سيتم طرحها مع نظرائه العرب فى الاجتماع المقبل للمجلس.

وقالت ادارة الاعلام الأمنى بوزارة الداخلية فى بيان اليوم الأربعاء، أن الشيخ خالد الجراح تسلم من كومان دعوة لحضور الاجتماع المقبل للمجلس الذى سيعقد فى تونس مارس 2017.

وأضافت الإدارة أن الشيخ خالد الجراح اطلع خلال لقائه كومان الذى يزور الكويت على الجهود التى تبذلها الامانة العامة للمجلس فى تطوير مسيرة العمل العربى المشترك فى المجال الأمنى ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب معربا عن تقديره العميق لهذه الجهود.

من جهته أعرب كومان عن شكره للشيخ خالد الجراح على كرم الضيافة وحسن الوفادة مشيدا بمرئياته لتطوير التنسيق والتعاون الأمنى العربى المشترك، مشيدا بجهود دولة الكويت ومدى التزامها بدعم مسيرة التعاون العربى فى المجالات كافة.